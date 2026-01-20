Из-за непогоды 21 января отменили авиарейсы из Владивостока в Терней и Амгу

Погода внесла коррективы в расписание местных авиалиний. На 21 января отменены сразу два рейса, связывающие отдаленные населенные пункты Приморского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Не полетит самолет по маршруту Владивосток — Терней и обратно. Также отменен рейс из Тернея в поселок Амгу. Перевозчик принял такое решение исключительно из-за неблагоприятных метеоусловий, которые могут угрожать безопасности полетов.
Пассажирам, у которых были куплены билеты на эти рейсы, следует обратиться в авиакомпанию или кассу для получения подробной информации о переносе вылета или возврате денежных средств.