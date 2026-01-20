В Иркутске в ботаническом саду зацвела тропическая фейхоа

Пока на улице стоят жуткие морозы, в оранжерее ботанического сада ИГУ происходит настоящее чудо — в середине января зацвело тропическое растение фейхоа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе университета.
Это взрослое 20-летнее дерево поступило в сад в конце ноября из частной коллекции. Сотрудникам почти ничего о нём неизвестно — ни сорт, ни точный вид. Растение потеряло свою историю вместе со смертью прежнего хозяина.
— Уход для фейхоа требуется стандартный для тропических растений: свет, тепло, влага. Судя по тому, что оно зацвело — всё идет нормально. Хотя цветение не такое пышное, как хотелось бы, но растению нужно дать время. Оно пережило стресс переезда, — рассказывает куратор оранжерей Алена Свиридова.
Цветы фейхоа нежные, с бело-розовыми лепестками и пучком длинных алых тычинок. Сколько продлится это зимнее цветение — загадка. Ботанический сад приглашает всех желающих полюбоваться на редкое для Сибири зрелище.
