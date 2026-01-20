Обнародованы минимальные баллы ЕГЭ-2026

Основной период ЕГЭ начинается 1 июня экзаменами по истории, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 4 июня. Математику базового и профильного уровней вынесут на 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике назначены на 11 июня, по биологии, географии и письменной части иностранных языков — на 15 июня. Устный этап по иностранным языкам, а также ЕГЭ по информатике Рособрнадзор запланировал на 18 и 19 июня.