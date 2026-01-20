Обнародованы минимальные баллы ЕГЭ-2026

В 2026 году ЕГЭ начнется с 1 июня.
Российским выпускникам 11-х классов в 2026 году установили минимальные пороги ЕГЭ для получения аттестата. Об этом говорится в документе Рособрнадзора о минимальных баллах.
«Необходимо получить минимум 24 балла по русскому языку, удовлетворительно (три балла) по математике базового уровня», — говорится в документе Рособрнадзора. Его приводит РИА Новости.
Минимальный результат по математике профильного уровня для подтверждения освоения программы составит 27 баллов. Для экзаменов по физике, химии и биологии установлен одинаковый порог — 36 баллов. По информатике школьникам предстоит набрать не менее 40 баллов, по обществознанию — 42 балла, по истории и литературе — по 32 балла, по географии — 37 баллов. Для иностранных языков минимальный результат определен на уровне 22 баллов.
Основной период ЕГЭ начинается 1 июня экзаменами по истории, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 4 июня. Математику базового и профильного уровней вынесут на 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике назначены на 11 июня, по биологии, географии и письменной части иностранных языков — на 15 июня. Устный этап по иностранным языкам, а также ЕГЭ по информатике Рособрнадзор запланировал на 18 и 19 июня.