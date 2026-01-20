Ричмонд
МВД: выезд детей из России теперь разрешается только по загранпаспорту

С 20 января вступили в силу новые правила пересечения границы России для детей.

Источник: Аргументы и факты

Свидетельство о рождении перестало являться документом, который можно предъявлять при выезде детей из России за рубеж, теперь для пересечения требуется загранпаспорт, сообщили в миграционной службе Министерства внутренних дел РФ.

«свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу. С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в неё несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту», — отметили в подразделении МВД.

В миграционной службе подчеркнули, что следует заблаговременно обращаться за оформлением загранпаспорта для ребёнка, чтобы избежать обстоятельств, которые не позволяют пересечь границу. В ведомстве также уточнили, что по паспорту гражданина РФ детям старше 14 лет и лицам, достигшим совершеннолетия, можно въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Напомним, в сентябре в РЖД предложили проставлять отметку о российском гражданстве непосредственно в свидетельство о рождении в момент получения этого документа. В компании выразили мнение, что такая мера поможет избежать ситуаций, когда ребёнок имеет право на льготный проезд, но не может им воспользоваться вследствие отсутствия соответствующего штампа.

