В России назвали число клиник, которые добровольно отказались от проведения абортов

РПЦ: от аборотов отказались 329 частных клиник в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году 329 российских частных клиник добровольно отказались от лицензий, разрешающих проведение абортов. Об этом сообщили в пресс-службе Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«В период с февраля 2023 года по январь 2026 года число частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось на 852 клиники, с 2 813 до 1961, что составляет около 30%. За 2025 год 329 клиник отказались от лицензий на аборт», — сообщили в РПЦ в разговоре с ТАСС.

Как уточняется, коммерческие учреждения в 15 российских регионов переняли подобную практику.

По словам представителей комиссии, все 89 субъектов РФ уже выразили поддержку инициативе патриарха Кирилла об ограничении абортов. Параллельно с этим продолжается процесс, при котором все больше частных медучреждений отказываются от лицензий на эту процедуру, уточнили в РПЦ.

Ранее в России выступили с инициативой увеличить штраф за склонение к аборту до 800 тыс. рублей.

