В России назвали число клиник, которые добровольно отказались от проведения абортов

«В период с февраля 2023 года по январь 2026 года число частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось на 852 клиники, с 2 813 до 1961, что составляет около 30%. За 2025 год 329 клиник отказались от лицензий на аборт», — сообщили в РПЦ в разговоре с ТАСС.