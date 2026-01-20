Ричмонд
Этап Кубка России по ледолазанию пройдет в Приморье 24 и 25 января

Финальные заезды спортсменов примет девятиметровый сферический «Купол» в арт-парке «Штыковские пруды».

Источник: Аргументы и факты

Приморский край 24 и 25 января примет второй этап Кубка России по ледолазанию, соревнования пройдут на природном и искусственном рельефе.

Как написал Telegram-канал «Минспорт | Приморский край», один из соревновательных дней организован на естественном ледопаде скального массива Пржевальского в Екатериновке, а другой — на девятиметровом сферическом «Куполе» в арт-парке «Штыковские пруды».

В регион приедут сильнейшие ледолазы из разных субъектов страны, чтобы разыграть награды Кубка России и провести старты на уникальных по формату дальневосточных трассах.

Спортсмены выступят в трёх дисциплинах — трудность, скорость и комбинация, где результаты зависят от сочетания физической силы, выносливости и выбранной тактики прохождения маршрутов.

По информации организаторов, 24 января участники будут соревноваться на естественном ледовом рельефе у массива Пржевальского, а 25 января решающие заезды и финальные попытки пройдут на искусственной конструкции «Купол» в арт-парке «Штыковские пруды».

Ледолазание — это вид спорта, в котором участники преодолевают крутые ледовые склоны и замёрзшие водопады с помощью специального снаряжения, включая кошки и ледовые инструменты.