В Красноярском крае незаконно уволили ветерана СВО. Подробности рассказала региональная прокуратура. В ноябре 2024 года мужчина с помощью Красноярского отделения Всероссийского общества инвалидов трудоустроился в одну из организаций села Каратуз. После ранения у него вторая группа инвалидности, но это не мешало ему качественно выполнять работу.
И вдруг летом 2025 года из головного офиса организации приходит приказ: сократить рабочие места для инвалидов. Мужчине вручили уведомление и выставили вон. И вдогонку он узнал, что его уволили задним числом «по соглашению сторон», хотя никаких бумаг он не подписывал.
Правда всплыла, когда прокуратура, изучив пояснительную записку организации, обнаружила эту курьезную оплошность. Работодатель сослался на сокращение квоты организатором рабочих мест. А это явное нарушение закона.
Прокурор подал иск в суд в защиту ветерана. В итоге работодатель вернул его на работу, выплатил ему 190 тысяч рублей за вынужденный прогул и эмоциональные неудобства.