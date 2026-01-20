Ричмонд
Глава МО Украины Федоров заявил, что в стране создадут антидроновый купол

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что перед страной стоит задача по созданию антидронового купола над всей территорией республики.

— Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая реагирует не постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете, — заявил он в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Михаил Федоров еще до своего назначения инициировал систему, в рамках которой военным ВСУ начисляются цифровые баллы за подтвержденные ликвидации российских бойцов. Накопленные баллы можно обменивать на военную технику через онлайн-маркетплейс.

Эта система вызвала критику военных этиков, указывающих на превращение человеческой жизни в балльный показатель и игровую механику конфликта.

Также ранее сообщалось, что Михаил Федоров был членом организованной преступной группы (ОПГ), занимался финансовым мошенничеством и избежал тюремного заключения благодаря вмешательству украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на материалы уголовного дела из Приднепровского управления киберполиции.