Старые самолеты расконсервируют для полетов на Дальний Восток

Как пишут «Известия», возвращать в небо Boeing747 начала авиакомпания «Россия». Сейчас компания использует два широкофюзеляжных лайнера, и еще два вернет к полетам после расконсервации. Речь идет о бортах, которые достались компании в 2015—2016 годах после банкротства «Трансаэро». Эти самолеты встали на хранение во время пандемии.