Старые самолеты расконсервируют для полетов на Дальний Восток

«Основных рынков для Boeing 747 два — Дальний Восток и Юг. В 2026 году на фоне открытия аэропортов в Геленджике и Краснодаре, спрос на полеты в Сочи может частично перераспределиться между тремя этими аэропортами», — отметил Олег Пантелеев, директор агентства «АвиаПорт».
Как пишут «Известия», возвращать в небо Boeing747 начала авиакомпания «Россия». Сейчас компания использует два широкофюзеляжных лайнера, и еще два вернет к полетам после расконсервации. Речь идет о бортах, которые достались компании в 2015—2016 годах после банкротства «Трансаэро». Эти самолеты встали на хранение во время пандемии.
Как заявлял на ВЭФ глава «Аэрофлота» Сергей Александровский, всего в парке «России» есть восемь Boeing 747. В ноябре 2025 года восстановили уже третье воздушное судно, а в 2027-м планируется вернуть в строй еще один самолет.
Boeing 747 — двухпалубный дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет. Чаще всего летал на Дальний Восток, так как небольшое число воздушных судов может пролететь через всю страну без дозаправки.
