ИКИ РАН: Земля поверглась радиационному шторму уровня S4 впервые за 24 года

На Земле бушует радиационный шторм уровня S4, такое происходит впервые за 24 года. Причиной шторма стала экстремальная вспышка на Солнце, которой был присвоен класс Х — высший для подобных явлений. Выброшенная светилом плазма двинулась в сторону Земли и к вечеру понедельника 19 января в межпланетном пространстве и магнитном поле Земли начали происходить неожиданные события.
«Солнечные протоны вышли на максимумы с 2012 года. Текущая плотность потока протонов составляет 5000 единиц. Последний раз более высокие значения (около 6000 единиц), наблюдались в марте 2012 года на фоне вспышки уровня X5.4. Значения выше 6500 единиц не наблюдались более 20 лет — с 2003 года», — информировала пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Вскоре потоки солнечных протонов начали увеличивать свою мощность. Учёные называли цифры в 7000 единиц, 10 000 единиц, 30 000 единиц… И, наконец, рекордное значение: 40 000, такого не было за два последних десятилетия.
При этом специалисты успокаивают землян, утверждая, что магнитное поле и атмосфера Земли блокируют эти потоки на значительных высотах и не допускают их проникновения к поверхности планеты. Правда, опасность существует для находящихся на МКС астронавтов, если они вдруг решат выйти в открытый космос, а также для экипажей и пассажиров самолётов, если они окажутся на большой высоте близко к полюсу.
Тем временем на Земле началась магнитная буря уровня G4 (очень сильная).
Ключевой интригой остается, достигнет ли геомагнитная буря в ближайшее время наивысшего уровня G5. За последние два десятилетия такая мощная буря регистрировалась лишь однажды — в мае 2024 года.
Есть во всей этой тревожной ситуации и приятный нюанс: в ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых, предварительно, можно будет наблюдать почти на всей территории Российской Федерации. Красота практически гарантирована.
