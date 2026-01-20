Ричмонд
Названы минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году: сколько нужно получить

Рособрнадзор назвал минимальные баллы для сдачи ЕГЭ-2026.

Источник: Комсомольская правда

Российским школьникам назвали минимальный порог баллов для сдачи ЕГЭ в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные Рособрнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Например, чтобы получить школьный аттестат в 2026 году, российским выпускникам необходимо выполнить три основных условия: набрать минимум 24 балла по русскому языку, сдать базовую математику на оценку «3», а также преодолеть минимальный порог по всем остальным сдаваемым ЕГЭ.

Самый высокий порог в 42 балла установлен для сдачи обществознания, самый низкий — 22 балла — для иностранных языков. Для физики, химии и биологии требуется 36 баллов, для профильной математики — 27, для информатики — 40, для истории и литературы — по 32, для географии — 37.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2026 году. Первый экзамен российские школьники будут сдавать уже 1 июня.