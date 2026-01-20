Названы минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году: сколько нужно получить

Самый высокий порог в 42 балла установлен для сдачи обществознания, самый низкий — 22 балла — для иностранных языков. Для физики, химии и биологии требуется 36 баллов, для профильной математики — 27, для информатики — 40, для истории и литературы — по 32, для географии — 37.