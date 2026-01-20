Эксперимент по раздельному сбору пластиковых бутылок в Хабаровске завершился

Каждый месяц сетки-контейнеры собирали до 10 тонн ПЭТ-бутылок. На переработку их везли за Урал, где находится ближайший завод. Сейчас организации решили взять паузу. Причина — увеличение транспортных расходов.
«В городе Хабаровске действует несколько производств, которые занимаются переработкой полимерных отходов, но конкретно по ПЭТ-бутылке, к сожалению, требуются достаточно значительные инвестиции, и оборудование это очень дорогостоящее», — рассказал председатель Краевого отделения ВООП Владимир Сидоров.
Проект приостановлен, но сам эксперимент признан успешным — внушительная часть хабаровчан готова сортировать бытовые отходы. Об этом говорит и число участников регулярных акций по раздельному сбору макулатуры, пластика, стекла — ключевых видов вторсырья в регионе.
По оценке экспертов, улучшить ситуацию позволит новый сортировочный цех на территории мусоро-перегрузочной станции Северная. Заявка на строительство сейчас прорабатывается в краевом МинЖКХ.