Эксперимент по раздельному сбору пластиковых бутылок в Хабаровске завершился

Десять лет назад в городе впервые появились специальные контейнеры, куда горожане могли выбрасывать ПЭТ-бутылки на будущую переработку.

Источник: Соцсети

Каждый месяц сетки-контейнеры собирали до 10 тонн ПЭТ-бутылок. На переработку их везли за Урал, где находится ближайший завод. Сейчас организации решили взять паузу. Причина — увеличение транспортных расходов.

«В городе Хабаровске действует несколько производств, которые занимаются переработкой полимерных отходов, но конкретно по ПЭТ-бутылке, к сожалению, требуются достаточно значительные инвестиции, и оборудование это очень дорогостоящее», — рассказал председатель Краевого отделения ВООП Владимир Сидоров.

Проект приостановлен, но сам эксперимент признан успешным — внушительная часть хабаровчан готова сортировать бытовые отходы. Об этом говорит и число участников регулярных акций по раздельному сбору макулатуры, пластика, стекла — ключевых видов вторсырья в регионе.

По оценке экспертов, улучшить ситуацию позволит новый сортировочный цех на территории мусоро-перегрузочной станции Северная. Заявка на строительство сейчас прорабатывается в краевом МинЖКХ.