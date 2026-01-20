Ричмонд
В режим повышенной готовности перевели службы жизнеобеспечения Приморья

На совещании у губернатора Олега Кожемяко главы муниципалитетов отчитались о готовности к крещенским морозам.

Источник: Аргументы и факты

Жизнеобеспечивающие службы Приморского края переведены в режим повышенной готовности на период крещенских морозов до 28 января. В регионе ожидаются аномально низкие температуры, которых не фиксировали почти пять лет. Об этом сообщили на еженедельном совещании у Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, где руководители профильных ведомств доложили о готовности коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексей Першин сообщил, что в системе ЖКХ выполнен необходимый комплекс подготовительных мероприятий: для оперативного реагирования задействуют около 2,8 тысячи специалистов, свыше 940 единиц специализированной техники и более 1080 резервных источников электропитания.

По его словам, в новогодние каникулы в крае уже возникали перебои с подачей электроэнергии и тепла, и тогда резервные источники питания использовали по назначению, что позволило протестировать их работу и подготовленность персонала.

Отдельно подчёркивается, что топливно-энергетический комплекс региона также работает в условиях повышенной готовности в связи с возросшей нагрузкой на энергосистему.

Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш указала, что все структуры топливно-энергетического комплекса переведены на усиленный режим работы, так как в регионе установилась продолжительная полоса сильных морозов.

Она сообщила, что по состоянию на 18 января в Приморье зафиксирован максимальный за последние годы объём потребления электроэнергии по сравнению с 2023 годом, в связи с чем аварийные бригады находятся на дежурстве, а аварийный запас оборудования и дизель-генераторные установки готовы к задействованию при возникновении нештатных ситуаций.