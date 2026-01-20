В режим повышенной готовности перевели службы жизнеобеспечения Приморья

Жизнеобеспечивающие службы Приморского края переведены в режим повышенной готовности на период крещенских морозов до 28 января. В регионе ожидаются аномально низкие температуры, которых не фиксировали почти пять лет. Об этом сообщили на еженедельном совещании у Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, где руководители профильных ведомств доложили о готовности коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.