В режим повышенной готовности перевели службы жизнеобеспечения Приморья

Жизнеобеспечивающие службы Приморского края переведены в режим повышенной готовности на период крещенских морозов до 28 января. В регионе ожидаются аномально низкие температуры, которых не фиксировали почти пять лет. Об этом сообщили на еженедельном совещании у Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, где руководители профильных ведомств доложили о готовности коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексей Першин сообщил, что в системе ЖКХ выполнен необходимый комплекс подготовительных мероприятий: для оперативного реагирования задействуют около 2,8 тысячи специалистов, свыше 940 единиц специализированной техники и более 1080 резервных источников электропитания.
По его словам, в новогодние каникулы в крае уже возникали перебои с подачей электроэнергии и тепла, и тогда резервные источники питания использовали по назначению, что позволило протестировать их работу и подготовленность персонала.
Отдельно подчёркивается, что топливно-энергетический комплекс региона также работает в условиях повышенной готовности в связи с возросшей нагрузкой на энергосистему.
Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш указала, что все структуры топливно-энергетического комплекса переведены на усиленный режим работы, так как в регионе установилась продолжительная полоса сильных морозов.
Она сообщила, что по состоянию на 18 января в Приморье зафиксирован максимальный за последние годы объём потребления электроэнергии по сравнению с 2023 годом, в связи с чем аварийные бригады находятся на дежурстве, а аварийный запас оборудования и дизель-генераторные установки готовы к задействованию при возникновении нештатных ситуаций.