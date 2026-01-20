Ричмонд
Эксперт назвал самые полезные зимние продукты

Диетолог Мухина: Зимой особенно полезны бекон, сало и корнеплоды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Звёздный диетолог Марият Мухина рассказала NEWS.RU, какие продукты особенно полезны в холодное время года. Она рекомендует включить в рацион корнеплоды, такие как синий картофель, морковь и батат, а также белковые продукты.

— Нужно делать упор на морковь и батат. Важно не пренебрегать белком зимой. Необходимо закупаться говядиной, свининой и беконом, — посоветовала специалист.

Мухина отметила, что сало и бекон в небольших количествах полезны, так как содержат арахидоновую кислоту, укрепляющую иммунитет. В зимнем меню должны быть цельнозерновые продукты, яблоки, груши, жирная рыба (лосось, форель), сливочное масло, орехи, семена тыквы, а также квашеная капуста и другие ферментированные овощи, богатые пробиотиками.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что болезни кишечника и астма вызывают аллергию на мороз.