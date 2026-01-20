Люди работают на износ: Губернатор Камчатки попросил помощи у кабмина из-за циклонов

По словам главы региона, обращение в Правительство РФ последовало после оценки ситуации на дорогах Петропавловска-Камчатского. Ночью власти проверяли ход уборки и исполнение поручений на местах.
«По итогам оценки исполнения поручений во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского принял решение и обратился в Правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Дорожники максимально мобилизовались — работает большое количество техники, люди трудятся на износ», — написал Солодов в своём телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что региону не хватает специализированной высокопроходимой техники для борьбы с последствиями стихии. По его словам, именно это сейчас становится одним из ключевых ограничений при расчистке города и трасс.
Ранее Life.ru писал о гибели мужчины под снежной массой в Петропавловске-Камчатском. С крыши многоквартирного дома сошёл снег, который смертельно травмировал прохожего. После трагедии глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и проверке обстоятельств случившегося.
