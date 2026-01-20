Совфед: женщины увеличат пенсию, находясь в декрете

За один год декрета женщина будет получать от 1,8 пенсионного балла.
Россияне продолжат накапливать пенсионные баллы для будущей пенсии даже в период отпуска по уходу за ребенком. Один год декретного отпуска может дать от 1,8 пенсионного балла в зависимости от очередности рождения ребенка. Об этом сообщила член Совета Федерации, экс-руководителя отделения Социального фонда России по Псковской области Наталью Мельникову.
«Для женщин за период ухода за ребенком до 1,5 лет начисляются пенсионные коэффициенты за один календарный год: на первого ребенка — 1,8 ИПК, на второго ребенка — 3,6 ИПК, на третьего ребенка и каждого последующего — 5,4 ИПК», — сказала сенатор. Ее слова приводит РИА Новости. Она пояснила, что эти баллы приравниваются к обычным пенсионным коэффициентам, которые граждане получают при официальной работе и уплате страховых взносов.
Мельникова уточнила, что такие пенсионные баллы засчитываются при назначении и расчете будущей страховой пенсии по старости. При этом коэффициенты за отпуск по уходу за ребенком начисляются только в том случае, если в этот период за человека не уплачивались страховые взносы и он не работал официально. Если в декрете гражданин продолжал трудиться, в расчет пойдут пенсионные коэффициенты, сформированные за счет страховых отчислений работодателя.
По словам парламентария, при окончательном назначении пенсии гражданин может выбрать, какие коэффициенты ему выгоднее учесть — за работу или за период ухода за ребенком, если эти периоды совпадают. «Можно выбрать более выгодный вариант — индивидуальные коэффициенты за работу или за отпуск по уходу за ребенком», — подчеркнула Мельникова. Она добавила, что соответствующие нормы закреплены в действующем пенсионном законодательстве и распространяются на застрахованных лиц, подпадающих под систему обязательного пенсионного страхования.