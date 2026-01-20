Совфед: женщины увеличат пенсию, находясь в декрете

Мельникова уточнила, что такие пенсионные баллы засчитываются при назначении и расчете будущей страховой пенсии по старости. При этом коэффициенты за отпуск по уходу за ребенком начисляются только в том случае, если в этот период за человека не уплачивались страховые взносы и он не работал официально. Если в декрете гражданин продолжал трудиться, в расчет пойдут пенсионные коэффициенты, сформированные за счет страховых отчислений работодателя.