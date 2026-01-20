Отопление с перебоями: жители Большого Камня мёрзнут в своих квартирах

Глава городского округа Большой Камень Роман Деменев прокомментировал ситуацию с нестабильным теплоснабжением в городе. По его словам, в ряде домов действительно отмечалось снижение температуры из-за слабого теплоносителя и изношенного оборудования котельной, сообщается в официальном ТГ-канале (18+) главы округа.
«Состояние котельной требует улучшений, и мы не раз поднимали этот вопрос на совещаниях. Благодаря поддержке губернатора и правительства Приморья в 2026 году выделены средства на ремонт действующей котельной и строительство новой газовой котельной в Большом Камне. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение», — сообщил Деменев.
Со своей стороны, генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич пояснил, что кратковременные перебои были связаны с техническим переходом с одного котла на другой. Сейчас в работе находятся четыре котла, и температура теплоносителя постепенно повышается. По прогнозу, к вечеру 20 января система выйдет на расчётный температурный график, соответствующий текущей погоде.
Напомним, что высотная ложбина будет определять погодные условия в Приморье во вторник. Местами пройдёт небольшой снег. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица. Ветер северный и северо-западный: умеренный в большинстве районов, на побережье сильный. Температура воздуха днём от −12 до −17 °C.