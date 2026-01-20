Отопление с перебоями: жители Большого Камня мёрзнут в своих квартирах

Со своей стороны, генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич пояснил, что кратковременные перебои были связаны с техническим переходом с одного котла на другой. Сейчас в работе находятся четыре котла, и температура теплоносителя постепенно повышается. По прогнозу, к вечеру 20 января система выйдет на расчётный температурный график, соответствующий текущей погоде.