В ГД рассказали о штрафах для УК за неубранный снег

Управляющие компании многоквартирных домов, а также товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей за несвоевременную уборку снега во дворах и на крышах, а также за неубранные сосульки. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что по действующим нормативам уборка должна начинаться уже после выпадения первых 5 сантиметров снега, а во время интенсивных снегопадов — проводиться каждые три часа. Дворовые территории и проезды должны быть очищены в течение 3−12 часов после начала осадков, и это правило действует круглосуточно, включая выходные и праздники.
Аксененко отметил, что жильцы, столкнувшиеся с бездействием управляющих организаций, должны не только звонить, но и документально фиксировать нарушения. Жалобу можно направить в государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, региональные службы ЖКХ, муниципалитет или диспетчерский центр.
Отдельное внимание депутат уделил безопасности: во время сильных снегопадов опасные зоны под крышами и фасадами должны оперативно огораживаться. Сосульки и снеговые свесы необходимо убирать днём по мере образования, а крыши вдоль магистралей, пешеходных зон и у подъездов — очищать в течение двух суток после снегопада, также с обязательным ограждением территории под козырьком на время работ.
