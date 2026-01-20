В ГД рассказали о штрафах для УК за неубранный снег

Управляющие компании многоквартирных домов, а также товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей за несвоевременную уборку снега во дворах и на крышах, а также за неубранные сосульки. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с РИА Новости.