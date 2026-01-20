NORAD сообщило о скором прибытии своих самолётов в Гренландию

Самолеты Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) вскоре прибудут на американскую базу в Гренландии.
«Самолеты Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Как заявили в командовании, основной задачей самолетов станет поддержка плановых мероприятий NORAD. Она будет осуществляться в рамках оборонного союза США, Канады и Гренландии.
На днях президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% таможенных пошлин для девяти стран Северной Европы. Среди них — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия.
Позднее хозяин Белого дома подчеркнул, что сам на 100% готов к пошлинам против Европы на фоне его тарифов.