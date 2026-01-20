Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NORAD сообщило о скором прибытии своих самолётов в Гренландию

Командование Северной Америки заявило, что их самолеты прибудут в Гренландию при согласовании с Данией.

Источник: Комсомольская правда

Самолеты Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) вскоре прибудут на американскую базу в Гренландии.

«Самолеты Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.

Как заявили в командовании, основной задачей самолетов станет поддержка плановых мероприятий NORAD. Она будет осуществляться в рамках оборонного союза США, Канады и Гренландии.

На днях президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% таможенных пошлин для девяти стран Северной Европы. Среди них — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия.

Позднее хозяин Белого дома подчеркнул, что сам на 100% готов к пошлинам против Европы на фоне его тарифов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше