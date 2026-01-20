Пожарные Хабаровского края потушили 10 пожаров

За сутки пожарные и спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий и четыре раза для проведения аварийно-спасательных работ. На туристических маршрутах происшествий не зафиксировано. Для безопасного проезда в крае продолжают работать 13 ледовых переправ.