Пожарные Хабаровского края потушили 10 пожаров

В селе Ракитное на улице Мира горел частный деревянный дом. Внутри строения огонь повредил стены, потолок, личные вещи и бытовую технику. Пожарным понадобился час, чтобы потушить возгорание на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Днём в Хабаровске на улице Героев Пассаров на территории стройплощадки полностью выгорел металлический вагончик. Огнеборцы ликвидировали пожар на 12 квадратных метрах за 40 минут. Причины происшествия выясняются.
За сутки пожарные и спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий и четыре раза для проведения аварийно-спасательных работ. На туристических маршрутах происшествий не зафиксировано. Для безопасного проезда в крае продолжают работать 13 ледовых переправ.
Прогноз погоды в Хабаровске на сегодня: переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха −16…-18°С.