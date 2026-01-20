Ричмонд
Пожарные Хабаровского края потушили 10 пожаров

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Однако пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 10 техногенных пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе.

Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В селе Ракитное на улице Мира горел частный деревянный дом. Внутри строения огонь повредил стены, потолок, личные вещи и бытовую технику. Пожарным понадобился час, чтобы потушить возгорание на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Днём в Хабаровске на улице Героев Пассаров на территории стройплощадки полностью выгорел металлический вагончик. Огнеборцы ликвидировали пожар на 12 квадратных метрах за 40 минут. Причины происшествия выясняются.

За сутки пожарные и спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий и четыре раза для проведения аварийно-спасательных работ. На туристических маршрутах происшествий не зафиксировано. Для безопасного проезда в крае продолжают работать 13 ледовых переправ.

Прогноз погоды в Хабаровске на сегодня: переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха −16…-18°С.