Вкладчикам назвали самые доходные альтернативы депозитам

Второй вариант — это фонды облигаций и на денежном рынке, которые дают гибкость и позволяют быстрее реагировать на изменения в политике регулятора. Для части инвесторов актуальны защитные активы — прежде всего золото и другие драгоценные металлы, уже показавшие значительный рост в 2025 году и обладающие потенциалом продолжения движения вверх, заключила эксперт.