Вкладчикам назвали самые доходные альтернативы депозитам

Об этом рассказала аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт отметила, что дальнейшее снижение доходности вкладов в 2026 году напрямую связано с решениями Банка России и изменениями в банковском секторе. Цикл по снижению ключевой ставки, начавшийся еще в 2025 году, отображается на депозитных продуктах. Также на доходность оказывает влияние отмена льготного режима по НДС для части банковских операций.
Для банков это означает рост издержек, компенсируемый не только комиссиями, но и снижением процентных выплат. Иными словами, вкладчик становится одним из звеньев, через которые система «тонко перераспределяет» увеличенную налоговую нагрузку.
Для вкладчиков этот тренд предусматривает изменение поведения: вклад перестает служить целью максимизации дохода и возвращается к функции сохранения капитала и обеспечения ликвидности. В 2026 году полагаться исключительно на депозиты становится менее целесообразным, пояснила специалист.
На фоне этого возрастает интерес к альтернативным инструментам, в первую очередь к облигациям, считает эксперт. По ее мнению, государственные и качественные корпоративные облигации позволяют зафиксировать доходность выше депозитов и воспользоваться дальнейшим снижением ставок за счет роста цен на облигации. Для консервативных инвесторов это наиболее безопасный инструмент.
Второй вариант — это фонды облигаций и на денежном рынке, которые дают гибкость и позволяют быстрее реагировать на изменения в политике регулятора. Для части инвесторов актуальны защитные активы — прежде всего золото и другие драгоценные металлы, уже показавшие значительный рост в 2025 году и обладающие потенциалом продолжения движения вверх, заключила эксперт.