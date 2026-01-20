Ричмонд
Водитель Hongqi, чуть не устроивший массовое ДТП в Ташкенте, установлен: ему грозит штраф

Vaib.uz (Узбекистан. 19 января). Помните, на днях мы писали о безбашенном водителе на Hongqi, который чуть не устроил массовое ДТП на Малой кольцевой дороге в Ташкент? Сегодня в УБДД сообщили, что личность нарушителя установлена.

Источник: Vaib.Uz

В отношении водителя был оформлен административный протокол по статье 128−5 Кодекса об административной ответственности — создание помех или аварийной ситуации, а также выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения.

Сам водитель объяснил произошедшее тем, что разрывался между домом и работой: по его словам, его срочно вызвали, из-за чего он и допустил опасный манёвр. По уже сложившейся традиции, мужчина публично извинился перед другими участниками движения и заверил, что подобное больше не повторится.

Правоохранительные органы не уточнили, какое именно наказание будет назначено нарушителю. Однако согласно данной статье, выезд на встречную полосу или создание аварийной ситуации влечёт наложение штрафа в размере 10 БРВ, что составляет 4,1 млн сумов.