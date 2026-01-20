В Некрасовке губернатор лично проверил капитальный ремонт двух школ

В селе Некрасовка Хабаровского района губернатор края Дмитрий Демешин оценил качество капитального ремонта школ № 1 и № 2, который провели в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Глава региона осмотрел учебные классы, пообщался с учениками и оставил на доске в школьном коридоре пожелание: «Учитесь хорошо и делайте добрые дела!». Он отметил, что школе не хватает современной спортивной площадки, и пообещал помочь району в её создании.
«Уверен, обновление школ даст импульс следующему этапу их развития. Желаю детям и педагогам новых достижений!» — отметил Демешин во время посещения.
Модернизация школ стала возможной благодаря программе капитального ремонта образовательных учреждений национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На школу № 1 направили более 116 миллионов рублей из федерального, краевого и районного бюджетов. Здание 1975 года постройки полностью преобразилось: здесь отремонтировали коридоры, кабинеты и лестничные пролёты, заменили окна, двери и электропроводку, обновили системы отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Особое внимание было уделено созданию комфортной среды для детей. В школе обустроены шахматная зона, патриотический уголок, локация «7 чудес Хабаровского края» и зона отдыха. Кроме того, рабочие обновили кровлю, отмостку и центральное крыльцо с электроподъёмником для доступности, а также благоустроили прилегающую территорию. Такое масштабное обновление стало настоящим подарком школе к её полувековому юбилею.
С 2024 по 2027 год в Хабаровском крае капитально отремонтируют 51 школу — на это регион получит из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей. Программа капремонта школ и детских садов входит в Народную программу «Единой России», реализацию которой помогает президентский нацпроект «Молодёжь и дети».
«На этом работа не заканчивается — вместе обсуждаем дальнейшее развитие, в том числе вопросы спортивной инфраструктуры в школах. В этом и заключается суть Народной программы: запросы людей, федеральные решения, поддержка губернатора и понятный результат на конкретных объектах», — заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.