Более 100 животных из московских приютов нашли дом в новогодние праздники

В настоящее время в городских приютах всё ещё находятся более 15 тысяч собак и кошек, все они чипированы, вакцинированы и готовы к переезду в семью. Для знакомства с животными регулярно проводятся выставки, а анкеты всех питомцев доступны в электронном каталоге.