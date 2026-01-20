Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 животных из московских приютов нашли дом в новогодние праздники

В период новогодних праздников более 100 бездомных животных из московских приютов обрели новых хозяев. Как сообщили в мэрии, 110 кошек и собак из 13 городских приютов были взяты в семьи.

Помощь в подборе питомцев оказывали сотрудники приютов и волонтёры, а также специализированный онлайн-сервис «Моспитомец» на портале mos.ru. Со всеми новыми владельцами был заключён официальный договор ответственного содержания животного.

В настоящее время в городских приютах всё ещё находятся более 15 тысяч собак и кошек, все они чипированы, вакцинированы и готовы к переезду в семью. Для знакомства с животными регулярно проводятся выставки, а анкеты всех питомцев доступны в электронном каталоге.

Ранее в парк-приют «Земля Прайда» в Подмосковье привезли нового подопечного — травмированного львёнка, от которого отказались люди. Сейчас жизнь маленького хищника зависит от результатов сложных анализов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.