Минздрав Новосибирской области расширил программу диспансеризации в 2026 году

Дополнительные исследования направлены на раннее выявление рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сохранение репродуктивного здоровья и диагностику вирусного гепатита С.
Особое внимание в рамках обновленной программы уделяется женщинам в возрасте от 21 до 49 лет: им каждые пять лет будут проводить анализ на определение ДНК вируса папилломы человека, особенно опасных онкогенных штаммов 16 и 18, способных вызывать рак шейки матки.
Регулярная оценка липидного профиля крови для контроля холестерина станет доступна жителям региона 18−39 лет раз в шесть лет, а после 40 лет — ежегодно.
Также в рамках диспансеризации продолжат проводить исследование для выявления гепатита С у граждан с 25-летнего возраста и далее раз в десять лет.
Для удобства жителей будут работать выездные медицинские бригады, которые будут проводить осмотр по месту жительства, работы или учёбы. Продолжится и начатая в конце 2025 года практика диспансеризации маломобильных граждан в условиях стационара. Кроме того, все результаты диспансеризации и профилактических осмотров будут доступны пациентам в их личных кабинетах на портале госуслуг.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в первые дни года диспансеризацию прошли более 900 новосибирцев.