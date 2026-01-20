Дети сбежали из детского сада и заблудились в Сатпаеве

Телеканал сообщает, что на записях с камер видеонаблюдения в детском саду видно, как две девочки 4 лет проснулись, надели верхнюю одежду и беспрепятственно покинули территорию учреждения. В момент побега по коридору проходила бухгалтер, но не попыталась остановить детей.
Четырехлетние малыши около получаса бродили по улице без присмотра. Заплаканных и замерзших беглянок заметили прохожие и передали родным. Родители требуют уволить воспитателя, недоглядевшую за детьми.
В дошкольной организации ведется служебная проверка, создана специальная комиссия. До завершения разбирательств руководство, воспитатели и помощники воспитателей временно отстранены от работы.
Главный специалист отдела образования Сатпаева Гульбану Хасенова сообщила, что безопасность, жизнь и здоровье воспитанников являются приоритетом. Ситуация находится на контроле, принимаются меры, чтобы подобное не повторилось. Руководство приносит извинения родителям за беспокойство и благодарит неравнодушных граждан, оказавших помощь детям.