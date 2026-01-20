Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети сбежали из детского сада и заблудились в Сатпаеве

В городе Сатпаев области Ұлытау две девочки сбежали из детского сада и заблудились. Им помогли случайные прохожие, а сотрудников детсада наказали, передает «31 канал».

Источник: Nur.kz

Телеканал сообщает, что на записях с камер видеонаблюдения в детском саду видно, как две девочки 4 лет проснулись, надели верхнюю одежду и беспрепятственно покинули территорию учреждения. В момент побега по коридору проходила бухгалтер, но не попыталась остановить детей.

Четырехлетние малыши около получаса бродили по улице без присмотра. Заплаканных и замерзших беглянок заметили прохожие и передали родным. Родители требуют уволить воспитателя, недоглядевшую за детьми.

В дошкольной организации ведется служебная проверка, создана специальная комиссия. До завершения разбирательств руководство, воспитатели и помощники воспитателей временно отстранены от работы.

Главный специалист отдела образования Сатпаева Гульбану Хасенова сообщила, что безопасность, жизнь и здоровье воспитанников являются приоритетом. Ситуация находится на контроле, принимаются меры, чтобы подобное не повторилось. Руководство приносит извинения родителям за беспокойство и благодарит неравнодушных граждан, оказавших помощь детям.