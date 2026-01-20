Дети сбежали из детского сада и заблудились в Сатпаеве

Телеканал сообщает, что на записях с камер видеонаблюдения в детском саду видно, как две девочки 4 лет проснулись, надели верхнюю одежду и беспрепятственно покинули территорию учреждения. В момент побега по коридору проходила бухгалтер, но не попыталась остановить детей.