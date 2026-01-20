Ричмонд
Мошенники придумали новую схему обмана под видом налоговой проверки

Мошенники разработали новую схему, в ходе которой под предлогом проведения камеральной налоговой проверки вымогают у граждан деньги или конфиденциальные данные.

Как выяснило РИА Новости, злоумышленники звонят людям и, представляясь сотрудниками ФНС, заявляют о выявлении неучтённых доходов и угрожают обвинениями в уклонении от уплаты налогов.

Для усиления доверия мошенники сообщают подлинный адрес налоговой инспекции и данные вымышленного сотрудника «специализированного отдела», который якобы должен прислать документы.

Они настойчиво утверждают, что у жертвы есть возможность немедленно пройти проверку, чтобы «указать статус доходов и переводов», и активно препятствуют прерыванию разговора, запугивая крупными штрафами и арестом счетов в случае промедления.

Ранее сообщалось, что Госдума защитит россиян от «схемы Долиной».

