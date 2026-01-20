Записаться к врачу жители Хабаровского края теперь смогут быстрее благодаря контакт-центру

Сезонные заболевания всегда приносят большую нагрузку не только врачам медучреждений: первыми с наплывом пациентов сталкиваются в регистратуре. Здесь ежедневно могут принимать более 200 звонков от желающих попасть к специалистам. Сделать запись на прием к медикам быстрой и удобной призван Единый контакт-центр, сформированный по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Новый сервис начал работу в конце 2025 года. Принцип прост: чтобы не ожидать освободившегося оператора регистратуры медучреждения, звонившему предлагается решить вопрос через колл-центр службы “122”. К системе подключен голосовой помощник, а сама процедура понятна и проста для граждан любого возраста. Такой технический подход ускорил процесс записи к врачу и снизил нагрузку на регистратуры», — говорится в сообщении.
Когда человек звонит в медучреждение, а занятость операторов большая, специалисты контакт-центра службы «122» подхватывают вызовы, сокращая таким образом путь пациента. На двадцатой секунде с момента начала звонка робот предлагает помощь: записаться к врачу или вызвать медика на дом. Если необходимо попасть к нескольким докторам сразу, робот соединяет с оператором контакт-центра службы.
Как отметил директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол, запущенное программное обеспечение также анализирует качество работы контактных центров: статистику обращений по различным тематикам, количество не принятых звонков, а также вызовов, обработанных голосовым помощником. Эти данные помогут специалистам выявлять слабые места и принимать меры для повышения доступности медицинской помощи населению.
Одним из учреждений, внедрившим новшество, стала Детская городская поликлиника № 17 в Хабаровске. Здесь с задачами контакт-центра успешно справляются четыре медицинских регистратора, все они прошли специальное обучение.
«Создание сервиса на базе службы “122” не было случайным. Это новые технологии, которые позволяют ускорить ответ. К примеру, показательным для нас стал декабрь прошлого года, когда был пик частых обращений — мы могли принимать более 500 звонков в день. Тогда родителям приходилось перезванивать в регистратуру, ожидая освободившегося оператора. Служба “122” взяла на себя функцию помочь дозвониться, быстрее принять вызов, чтобы родители могли быть спокойны. На сегодняшний день к поликлинике прикреплено 22 тысячи человек, и такое подключение в пиковые ситуации помогает и пациентам, и учреждению», — рассказала главный врач Детской городской поликлиники № 17 Наталья Ершова.
Удобство сервиса действительно отмечают сами пациенты. Ольга Абаева — в их числе. Мама троих детей часто посещает эту поликлинику, и недавно вместе с двухлетней дочкой Верой прошла очередного врача. На прием попала быстро благодаря новой возможности.
«Я позвонила в регистратуру и попала в очередь. Была первая в листе ожидания, но мне предложили переадресацию вызова в “122”. Ни разу с таким не сталкивалась, решила попробовать. Произошла переадресация и робот предложил мне выбрать действия. Мне нужно было записаться к врачу, выбрала ЛОРа, и мне тут же предложили даты записи. Очень удобно, не нужно ждать, запись происходит автоматически, быстро. Буквально пару секунд и вот запись готова», — поделилась впечатлениями Ольга Абаева.
Звонки контакт-центром службы «122» принимаются бесплатно с любого телефона и оператора. В проекте уже участвует 19 поликлиник и больниц Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а в 2026 году планируется расширение списка участников проекта Единого контакт-центра.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что почти 2 млнрублей пенсионер из Хабаровска потерял в попытках записаться к врачу на приём. На протяжении месяца пенсионер пытался попасть к врачу, но свободного времени всё не было. В начале декабря с ним связалась неизвестная и уточнила, нужна ли ему запись в поликлинику. Получив утвердительный ответ, она запросила паспортные данные мужчины, после чего сбросила звонок.