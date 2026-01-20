Записаться к врачу жители Хабаровского края теперь смогут быстрее благодаря контакт-центру

«Создание сервиса на базе службы “122” не было случайным. Это новые технологии, которые позволяют ускорить ответ. К примеру, показательным для нас стал декабрь прошлого года, когда был пик частых обращений — мы могли принимать более 500 звонков в день. Тогда родителям приходилось перезванивать в регистратуру, ожидая освободившегося оператора. Служба “122” взяла на себя функцию помочь дозвониться, быстрее принять вызов, чтобы родители могли быть спокойны. На сегодняшний день к поликлинике прикреплено 22 тысячи человек, и такое подключение в пиковые ситуации помогает и пациентам, и учреждению», — рассказала главный врач Детской городской поликлиники № 17 Наталья Ершова.