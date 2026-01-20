Ричмонд
В России на официальном уровне утвердят популярное понятие: вот какое

В России законодательно закрепят понятие «электронный адрес». Это следует из документов правительства, с которыми ознакомилось ТАСС.

Благодаря этому, предприниматели малого и среднего бизнеса, зарегистрированные по адресу проживания руководителя, смогут использовать электронный адрес на «Госуслугах» в качестве основного контакта вместо физического адреса.

Внедрение электронного адреса для предпринимателей будет добровольным, как это предусмотрено планом по реализации национальной бизнес-модели.

Уточняется, что к январю 2028 года планируется создать порядок указания электронного адреса в ЕГРЮЛ и ограничения информации о физическом адресе для бизнеса, зарегистрированного по адресу проживания владельца.

Как ранее предупредили в МВД, теперь выезд детей из России за границу стал возможен только по загранпаспорту.