Что ждет рынок жилья Приморья? — высокий объем и рост цен

Напомним, что в последние годы региональное правительство пытается реализовать новый механизм жилого строительства — комплексное развитие территорий (КРТ). Одной из первых территорий должна стать площадка в районе улицы Спортивной, где помимо жилых домов обещали построить площади для магазинов и социальных объектов. Однако опубликованный документ был проанализирован прокуратурой, которая пришла к выводу, что территория будет плотно застроена, а инвестирование из краевого бюджета нецелесообразно при дефиците в 40 млрд рублей. В итоге постановление было отменено и передано на доработку.