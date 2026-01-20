Что ждет рынок жилья Приморья? — высокий объем и рост цен

Как пишет портал «Наш.дом.рф», на начало января в регионе строится 2,79 млн кв. м жилья. Все проекты реализуются с использованием эскроу-счетов. Больше всего строят во Владивостоке — 2,18 млн кв. м. Далее следуют Уссурийск (210 тыс. кв. м), Вольно-Надеждинское (120 тыс. кв. м), Артем и Находка.
Среди застройщиков лидируют федеральная компания «Самолет» (322 тыс. кв. м), приморская компания «Эскадра» (244 тыс. кв. м), федеральные игроки GloraX и ПИК, замыкает пятерку ООО «Ренессанс Актив», компания, которую осенью 2025 забрали у семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
Средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах по итогам декабря 2025 года составила 169,9 тысяч рублей. Если говорить о продажах квартир, то из общего объема строительства 2,77 млн кв. м продано 29% жилья, 56% находится в свободной продаже, еще на 15% продажи еще не открыты.
Общий объем привлеченных средств в жилищное строительство Приморья превысил 134,8 млрд рублей, что указывает на стабильную работу девелоперов и банковского финансирования.
Директор ГРЦ Сергей Косиков отметил, что наибольшим спросом у покупателей по-прежнему пользуются двухкомнатные квартиры площадью 50−55 кв. м. Однако рост цен в новостройках все чаще вынуждает покупателей ориентироваться не на желаемый, а на максимально доступный вариант, особенно при покупке с использованием льготной ипотеки.
По его словам, рынок недвижимости Приморья в ближайшее время будет развиваться без резких скачков, но и без снижения цен.
«На рынке будет трудно, но стабильно. Спрос будет постепенно расти, выходят новые жилые комплексы, вторичный рынок продолжит оживать. Цены будут расти, ипотечные ставки немного снижаться, при этом требования к заемщикам ужесточатся», — отмечает эксперт.
Он подчеркнул, что спрос на новостройки остается стабильным и высоким, прежде всего благодаря действию Дальневосточной ипотеки. По мере снижения ставок разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках будет сокращаться.
«Выбирают, как правило, ту квартиру, которую могут себе позволить. Поэтому сейчас важно использовать ДВ ипотеку, пока такая возможность есть», — резюмировал Сергей Косиков.
Напомним, что в последние годы региональное правительство пытается реализовать новый механизм жилого строительства — комплексное развитие территорий (КРТ). Одной из первых территорий должна стать площадка в районе улицы Спортивной, где помимо жилых домов обещали построить площади для магазинов и социальных объектов. Однако опубликованный документ был проанализирован прокуратурой, которая пришла к выводу, что территория будет плотно застроена, а инвестирование из краевого бюджета нецелесообразно при дефиците в 40 млрд рублей. В итоге постановление было отменено и передано на доработку.