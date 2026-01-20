В Приморье после пропажи собаки отловят очередного конфликтного тигра

Тигр, вышедший к садовому товариществу «Заря» в районе Большого Камня Приморского края, признан потенциально конфликтным. Специалисты зафиксировали его следы у границы СНТ и отдельно установили пропажу собаки с участка, прилегающего к лесу.
Центр «Амурский тигр» сообщил, что по обращению местного жителя профильное управление Минлесхоза края провело проверку и сейчас контролирует обстановку в районе дач. По данным ведомства, инспекторы обратили внимание на запущенное состояние части территории СНТ: многие участки заброшены, заросли бурьяном, ограждения частично разрушены, освещение отсутствует. На этой территории скапливаются бродячие собаки, которых, по оценке специалистов, владельцы могли оставить после завершения дачного сезона.
По выводам профильных служб, большое количество бесхозных собак на границе леса и дачного массива могло привлечь крупного хищника. Тигр воспринимает таких животных как лёгкую добычу. Муниципальным властям и собственникам участков рекомендовано расчистить заросшие территории и наладить освещение в садовом товариществе. По опыту специалистов Минлесхоза, такие меры обычно снижают вероятность повторных выходов осторожных диких животных к жилым зонам.
Ситуация с тигром у СНТ «Заря» разворачивается на фоне серии операций по изъятию конфликтных амурских хищников в Приморском крае в 2026 году. Первого в этом году тигра отловили 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа. Второго хищника изъяли 7 января в окрестностях посёлка Ключевой Надеждинского округа, где он ранее загрыз лошадь. Третьего тигра поймали в районе села Зеркальное Кавалеровского муниципального округа, об изъятии сообщили 16 января. Четвёртого с начала года амурского тигра специалисты Охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» отловили 18 января у села Андреевка Хасанского округа, после чего животное направили в реабилитационный центр в селе Алексеевка.