В Приморье после пропажи собаки отловят очередного конфликтного тигра

Ситуация с тигром у СНТ «Заря» разворачивается на фоне серии операций по изъятию конфликтных амурских хищников в Приморском крае в 2026 году. Первого в этом году тигра отловили 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа. Второго хищника изъяли 7 января в окрестностях посёлка Ключевой Надеждинского округа, где он ранее загрыз лошадь. Третьего тигра поймали в районе села Зеркальное Кавалеровского муниципального округа, об изъятии сообщили 16 января. Четвёртого с начала года амурского тигра специалисты Охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда» отловили 18 января у села Андреевка Хасанского округа, после чего животное направили в реабилитационный центр в селе Алексеевка.