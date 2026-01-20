Сибиряки усомнились, стоит ли возобновлять полномасштабные поиски семьи Усольцевых

«Пока зима, поищите их в Тайланде или Америке! Потеряли Усольцевых спецы, и дальше типо искать будут! На чьи деньги?», — удивляется Валерий Ч.
Есть сибиряки, требующие более рационального расходования бюджетных средств.
«Вам некуда больше девать государственные деньги? Что за расточительство такое? Их или в живых уже нет, или они давно свинтили за бугор!», — возмущается Виктор К.
Впрочем, некоторые предполагают гораздо более трагическую развязку истории.
«Тела Усольцевых вместе с собачкой и вещами лежат спрятанные убийцами под разлапистой елкой, окружённой кустами», — предполагает Татьяна П.
Отдельные читатели подозревают в настойчивом желании продолжить поиски корыстный мотив.
«Был бы вместо предпринимателя Усольцева, человека при деньгах, был простой житель ближайшей деревни, стали бы его так тщательно искать? Ищут скорее не людей, а некие деньги, о которых не известно широкой публике и которые есть причина, толкнувшая семью на такой шаг», — выдвинул гипотезу пользователь Deficit Massy Tela.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной местности под Красноярском осенью 2025 года, будут возобновлены волонтерами с наступлением тепла. Напомним, что в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых спасатели столкнулись с классической, но от этого не менее опасной проблемой. Ключевые технические данные, координаты телефона, могут оказаться дезинформирующими.