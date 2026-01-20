1,2 тысячи новосибирцев докупили пенсионные баллы для страховой пенсии за год

Более тысячи жителей Новосибирской области купили пенсионные баллы в 2025 году. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на отделение СФР по региону.
Для получения страховой пенсии по старости гражданам России необходимо выполнить два ключевых условия: накопить не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. В случае нехватки любого из этих параметров гражданину будет назначена социальная пенсия, которая выплачивается в более позднем возрасте и имеет меньший размер.
Однако законодательство предоставляет возможность восполнить недостаток баллов через механизм добровольных взносов. Важно учитывать, что таким образом можно приобрести не более половины минимального стажа — 7,5 лет.
На 2026 год установлены такие параметры: максимальный добровольный взнос составляет 572 204,16 рубля, что позволит сформировать 8,720 пенсионного балла. Минимальная сумма для участия в программе — 71 525,52 рубля, что даст 1,09 балла.
Как сообщили в Социальном фонде Новосибирской области, в 2025 году этой возможностью воспользовались 1233 жителя региона, большинство из которых являются самозанятыми.
Напомним, что с этого года стоимость одного пенсионного балла выросла до 65 600 рублей за единицу.