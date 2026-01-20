1,2 тысячи новосибирцев докупили пенсионные баллы для страховой пенсии за год

Для получения страховой пенсии по старости гражданам России необходимо выполнить два ключевых условия: накопить не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. В случае нехватки любого из этих параметров гражданину будет назначена социальная пенсия, которая выплачивается в более позднем возрасте и имеет меньший размер.