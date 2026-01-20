Более 700 тысяч новосибирцев получили информацию о будущей пенсии

Отделение Социального фонда Новосибирской области уведомило более 700 тысяч жителей города о предстоящих пенсионных выплатах.
С 2022 года новосибирцам регулярно отправляют электронные письма с информацией о будущих пенсионных отчислениях. Рассылка охватывает мужчин старше 45 лет и женщин старше 40, для которых сведения о накопленных пенсионных правах особенно актуальны.
Инициатива позволяет гражданам заранее ознакомиться с деталями стажа и размером страховых взносов, проверить корректность данных и при необходимости предпринять меры для увеличения будущей пенсии.
Дополнительно информацию о состоянии индивидуальных пенсионных счетов можно получить через портал Госуслуг или лично в офисах Соцфонда, где предоставляется полная картина начисленных баллов и доходов.