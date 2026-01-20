Виктория Боня ответила мужчинам, назвавшим целлюлит на ее теле недостатком

Блогерша Виктория Боня ответила подписчикам, которые раскритиковали ее тело с целлюлитом, фразой «я живой человек».
Она записала видео в соцсети, где показала фигуру в бикини. Знаменитость пожаловалась на критику фото, сделанных в Коста-Рике. Боня рассказала, что получила много негативных комментариев по поводу наличия на ее теле целлюлита.
— Когда мир пал так низко, что стало нормальным унижать человека за то, что он живой, а не пластмассовый? — возмутилась она.
По ее словам, большую часть хейтеров составили мужчины, назвавшие целлюлит на ее теле недостатком.
— Это не «вкус» и не «мнение». Это просто хамство. Уверенный мужчина не ходит по комментариям и не самоутверждается на женской коже. Мое тело живое и оно не обязано быть глянцевой картинкой, чтобы заслуживать уважения, — заявила Боня.
Виктория Боня встретила Новый год в Коста-Рике, куда отправилась без 13-летней дочери Анджелины. Она рассказала, что решила покататься на серфе, но экстремальное развлечение чуть не закончилось трагедией.