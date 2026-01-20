Над Чёрным морем в направлении Сочи пролетел разведывательный самолет ВМС США

Разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon был замечен над акваторией Черного моря, недалеко от побережья Сочи. Об этом пишет РИА Новости, изучив данные о его полете.
Уточняется, что его маршрут начался на Сицилии. Пройдя над Болгарией (район Варны) и Румынией, самолет направился к Сочи, обойдя Крым.
После этого самолет Poseidon выполнил циркуляцию, изменил курс в направлении грузинского Батуми, где произвел разворот, и направился обратно на Сицилию.
Американский самолет P-8A Poseidon был создан на основе гражданского Boeing 737 и предназначен для слежения за судами, поиска и уничтожения субмарин.
Немногим ранее министерство обороны США сообщило об одобрении разработки новых истребителей-невидимок для ВМС США. На это американское правительство может потратить несколько миллионов долларов.