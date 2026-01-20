Ушла из жизни известный ученый Приморья Людмила Якименко

Сотрудники ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН сообщили, что 14 января на 73-м году жизни скончалась Людмила Владимировна Якименко — доктор биологических наук, профессор, выдающийся ученый и педагог. Она внесла огромный вклад в изучение зоологии и генетики мелких млекопитающих России и стран СНГ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Более 100 ее научных работ хорошо известны как в нашей стране, так и за рубежом. Людмила Владимировна была ученицей знаменитого профессора Николая Воронцова. С 2004 по 2014 год она возглавляла кафедру экологии и природопользования во ВГУЭС, став заботливым наставником для многих поколений студентов.
Коллеги, ученики и друзья будут помнить ее душевное тепло, внимание и искреннюю поддержку.