Имитацию денег хотят запретить в России

Так, с помощью таких изделий до сих пор распространены факты мошенничества. Невнимательные россияне принимают бумажку за наличную купюру, в итоге становясь жертвами обмана. Под ограничения могут попасть изделия, схожие по геометрическим размерам с подлинными купюрами и монетами.