Имитацию денег хотят запретить в России

«Банк приколов» может уйти в прошлое, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Имитирующие российские купюры и монеты изделия предлагает запретить Центробанк. Это следует из документации регулятора, с которой ознакомились РИА Новости.

Так, с помощью таких изделий до сих пор распространены факты мошенничества. Невнимательные россияне принимают бумажку за наличную купюру, в итоге становясь жертвами обмана. Под ограничения могут попасть изделия, схожие по геометрическим размерам с подлинными купюрами и монетами.

Маркетплейсы, магазины и соцсети сейчас свободно реализуют такую продукцию. Как отмечает Центробанк, в основном на мошенничество с «банком приколов» ведутся люди пожилого возраста.

Соответствующий запрос направлен в министерства и силовые ведомства. Решение о введении административной ответственности за нарушение будущего запрета будет принято после согласования с заинтересованными органами.

Ранее сообщалось, что новые российские банкноты будут оснащены инновационной технологией защиты от подделки. В течение ближайших трех лет такие купюры будут введены в оборот.