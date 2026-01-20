Ричмонд
Шоколад стоимостью 11 тысяч рублей привел хабаровчанку на скамью подсудимых

Шоколадная кража обернулась судимостью для жительницы Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

Летом 2025 года в центре Хабаровска женщина совершила кражу в магазине «Пятерочка». Она похитила шоколадные изделия на общую сумму 11 199 рублей, сложила их в пакет и покинула торговый зал, не оплатив товар. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Часть украденного она продала, а часть оставила для себя.

В суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась, объяснив поступок необдуманностью. Однако было установлено, что преступление она совершила, имея непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.

Мировой судья учёл как смягчающие обстоятельства (признание вины и раскаяние), так и отягчающее — рецидив. В итоге ей было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В этот период она обязана встать на учёт в уголовно-исполнительной инспекции, не менять место жительства без уведомления и ежемесячно регистрироваться.

Гражданский иск от компании-владельца магазина «Агроторг» был удовлетворен, и с осужденной взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.