Шоколад стоимостью 11 тысяч рублей привел хабаровчанку на скамью подсудимых

Летом 2025 года в центре Хабаровска женщина совершила кражу в магазине «Пятерочка». Она похитила шоколадные изделия на общую сумму 11 199 рублей, сложила их в пакет и покинула торговый зал, не оплатив товар. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Часть украденного она продала, а часть оставила для себя.
В суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась, объяснив поступок необдуманностью. Однако было установлено, что преступление она совершила, имея непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.
Мировой судья учёл как смягчающие обстоятельства (признание вины и раскаяние), так и отягчающее — рецидив. В итоге ей было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В этот период она обязана встать на учёт в уголовно-исполнительной инспекции, не менять место жительства без уведомления и ежемесячно регистрироваться.
Гражданский иск от компании-владельца магазина «Агроторг» был удовлетворен, и с осужденной взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.