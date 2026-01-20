Шоколад стоимостью 11 тысяч рублей привел хабаровчанку на скамью подсудимых

Мировой судья учёл как смягчающие обстоятельства (признание вины и раскаяние), так и отягчающее — рецидив. В итоге ей было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В этот период она обязана встать на учёт в уголовно-исполнительной инспекции, не менять место жительства без уведомления и ежемесячно регистрироваться.