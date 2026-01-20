В Госдуме рассказали о новых штрафах за перевозку детей без автокресел

«Штраф за перевозку ребенка без автокресла с 9 января ощутимо вырос: 5 тысяч рублей для обычных водителей, 50 тысяч — для должностных лиц и 200 тысяч — для юридических лиц. Конечно, в большей мере инициатива направлена на недобросовестных водителей такси. Если самозанятый таксист возьмет заказ на перевозку ребенка и не обеспечит его безопасность, он будет оштрафован как должностное лицо, для ИП и таксопарков риски еще выше», — сказал Федяев.