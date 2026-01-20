Пассажир авиарейса «Новосибирск — Хабаровск» закурил прямо в самолете

В дежурную часть авиадиспетчерской службы аэропорта Хабаровска поступило сообщение о нарушении правил поведения на борту рейса, следовавшего по маршруту Новосибирск — Хабаровск, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.
«Запрет курения на борту воздушного судна — необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить ущерб и убытки транспортной компании», — говорится в сообщении.
По прибытии воздушного судна сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте незамедлительно поднялись на борт и установили личность нарушителя. Им оказался 31-летний уроженец Кемеровской области, куривший в салоне самолета айкос и не реагировавший на замечания пассажиров и членов экипажа.
В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска сняли с рейса 55-летнего мужчину, который летел из Пхукета. Мужчина находился на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, приставал к рядом сидящим пассажирам.