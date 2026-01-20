Пассажир авиарейса «Новосибирск — Хабаровск» закурил прямо в самолете

«Запрет курения на борту воздушного судна — необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить ущерб и убытки транспортной компании», — говорится в сообщении.