«Тигриные» трофеи в одеяле: водителя-иностранца поймали на контрабанде в Приморье

«По версии следствия, работая водителем международных перевозок и находясь в рейсе, в сентябре прошлого года мужчина приобрёл в Уссурийске челюсти с зубами и коленные чашечки амурского тигра, а также корень женьшеня, которые впоследствии попытался вывезти за границу. Он спрятал части животного в одеяло на спальном месте кабины грузового транспорта в надежде скрыть их от посторонних», — говорится в сообщении.