«Тигриные» трофеи в одеяле: водителя-иностранца поймали на контрабанде в Приморье

Уссурийская транспортная прокуратура направила в Пограничный районный суд уголовное дело в отношении 56-летнего иностранца. Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении, перевозке и контрабанде частей амурского тигра, а также корня женьшеня, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«По версии следствия, работая водителем международных перевозок и находясь в рейсе, в сентябре прошлого года мужчина приобрёл в Уссурийске челюсти с зубами и коленные чашечки амурского тигра, а также корень женьшеня, которые впоследствии попытался вывезти за границу. Он спрятал части животного в одеяло на спальном месте кабины грузового транспорта в надежде скрыть их от посторонних», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при прохождении досмотра на пункте пропуска «Полтавка» сотрудники Уссурийской таможни обнаружили контрабанду.
Водителю предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 258.1 (незаконное обращение с частями особо ценных диких животных, включённых в Красную книгу), ч. 1 ст. 260.1 (незаконное обращение с растениями, занесёнными в Красную книгу), ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда таких животных и растений через таможенную границу).
Расследование уголовного дела по факту незаконной реализации продолжается.
Напомним, вынесен приговор по делу о попытке незаконного вывоза за границу частей редких животных и оружия в Приморье. Ханкайский районный суд приговорил 49-летнего гражданина иностранного государства к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.