В Новосибирске хотят увеличить надбавки педагогам вузов

По мнению законодателей, это поможет снизить текучку кадров, удержать педагогов в регионах, привлечь молодых специалистов, повысить престиж профессии и улучшить качество образования и исследований.

Источник: Новосибирский государственный университет

Законопроект, внесённый в Госдуму 19 января, предлагает увеличить надбавки педагогам региональных вузов до 40% от оклада, но только для тех, кто работает в конкретном регионе не менее десяти лет.

Инициатива предусматривает, что размер надбавки будет расти пропорционально стажу работы в регионе и будет закреплён соответствующим постановлением Правительства РФ.

По мнению законодателей, это поможет снизить текучку кадров, удержать педагогов в регионах, привлечь молодых специалистов, повысить престиж профессии и улучшить качество образования и исследований.

В правительстве отметили, что законопроект требует доработки: не прописаны порядок, условия и сроки выплаты, а также источники финансирования новых расходов. Кроме того, подобные надбавки уже частично регулируются Трудовым кодексом.