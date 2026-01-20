В Новосибирске хотят увеличить надбавки педагогам вузов

Законопроект, внесённый в Госдуму 19 января, предлагает увеличить надбавки педагогам региональных вузов до 40% от оклада, но только для тех, кто работает в конкретном регионе не менее десяти лет.
Инициатива предусматривает, что размер надбавки будет расти пропорционально стажу работы в регионе и будет закреплён соответствующим постановлением Правительства РФ.
По мнению законодателей, это поможет снизить текучку кадров, удержать педагогов в регионах, привлечь молодых специалистов, повысить престиж профессии и улучшить качество образования и исследований.
В правительстве отметили, что законопроект требует доработки: не прописаны порядок, условия и сроки выплаты, а также источники финансирования новых расходов. Кроме того, подобные надбавки уже частично регулируются Трудовым кодексом.