В Приморье полицейских арестовали за подмену и продажу изъятых наркотиков

«По версии следствия, с января 2025 года по январь 2026 года начальник отдела тылового обеспечения УМВД России по г. Владивостоку, действуя из корыстной заинтересованности, совместно со специалистом отдела, а также двумя местными жителями, в целях извлечения сверхкриминальных доходов осуществлял подмену находящихся на хранении наркотических средств, подлежащих уничтожению, на иное визуально схожее вещество», — говорится в сообщении региональный прокуратуры.