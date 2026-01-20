Ричмонд
В Приморье полицейских арестовали за подмену и продажу изъятых наркотиков

ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ФедералПресс. В Приморье арестованы двое полицейских и их соучастники. Их подозревают в преступлениях по двум статьям: превышении должностных полномочий и организации незаконного сбыта наркотиков.

Источник: Freepik

«По версии следствия, с января 2025 года по январь 2026 года начальник отдела тылового обеспечения УМВД России по г. Владивостоку, действуя из корыстной заинтересованности, совместно со специалистом отдела, а также двумя местными жителями, в целях извлечения сверхкриминальных доходов осуществлял подмену находящихся на хранении наркотических средств, подлежащих уничтожению, на иное визуально схожее вещество», — говорится в сообщении региональный прокуратуры.

Наркотики, полученные в результате этой схемы, он передавал членам своей группы для дальнейшей продажи. Следствие предъявило всем участникам обвинение по двум тяжким статьям: покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере организованной группой и злоупотребление служебным положением из корысти.

Суд, поддержав позицию прокуратуры, отправил всех фигурантов в СИЗО на два месяца. Прокуратура края держит ход расследования на особом контроле.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье задержали валютных мошенников, обманувших жителей Владивостока на 54 млн рублей.