На въезде в Тюмень ограничено движение транспорта

По дублеру автодороги Тюмень — Омск в районе поселка Богандинский ограничено движение транспорта в направлении столицы региона. Об этом в telegram-канале сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Объехать участок можно через поселок Богандинский.

«Внимание! На автодороге Р-402 км 37+500 (Тюменский район) движение по дублеру в направлении г. Тюмень ограничено для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке проводятся дорожные работы. Объехать ограничение можно через поселок Богандинский.