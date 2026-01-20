Ким Чен Ын уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо на публичной церемонии

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын снял с поста вице-премьера Ян Сын Хо во время церемонии на машиностроительном предприятии в Ренсоне. Об этом сообщило ЦТАК.
«Реалия нашей Родины, идущей навстречу богатству и процветанию, требует сильных первопроходцев и настоящих борцов — тех, кто, неся на плечах сегодня, приближает будущее», — говорится в материале.
Причиной отставки, согласно заявлению лидера страны, стала неспособность руководства провести реформы и модернизацию в отрасли. Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо избавляться от безответственных и пассивных чиновников, к которым он отнес Ян Сын Хо.
Лидер КНДР указал на важность дальнейшего развития машиностроительной отрасли и производства новейшего оборудования. Он заявил, что обновление таких флагманских предприятий, как Ренсонское объединение, создает прочную материально-техническую основу, необходимую для долгосрочного экономического роста и национального прогресса.
Немногим ранее Ким Чен Ын направил президенту Владимиру Путину письмо с обещанием поддерживать политику России.