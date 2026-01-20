Люди работают на износ: Камчатка запросила помощь правительства РФ в ликвидации последствий циклона

Губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился к российскому правительству за помощью в ликвидации последствий циклонов, которые обрушились на регион. Об этом чиновник написал в Telegram-канале.
«Дорожники максимально мобилизовались — работает большое количество техники, люди трудятся на износ», — информировал Солодов, подчеркнув, что на Камчатке нет необходимого количества специализированной высокопроходимой техники.
«В первую очередь это высокопроизводительные шнекороторы, а также необходимая техника для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях невозможности доступа к подъездам», — рассказал он.
Ранее Солодов заявил, что в Петропавловске-Камчатском до 21 января приведут в порядок все главные магистрали. Ключевые проезды между кварталами расчистят до конца недели. По дворам и внутренним проездам график будет индивидуальным.
Напомним, два человека погибли из-за циклона на Камчатке, их убило сошедшим с крыш снегом.
Также сообщалось, что после циклона вухметровые сугробы блокировали подъезды, люди прыгали из окон. Подробнее о чрезвычайной ситуации на Камчатке читайте здесь на KP.RU.
Как крыши школ и детсадов Камчатки очищают от снега после циклона, читайте здесь на KP.RU.