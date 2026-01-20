Ричмонд
У Северных Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5

У побережья Курильских островов в Сахалинской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.

Источник: Аргументы и факты

У побережья Курильских островов в Сахалинской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. По данным специалистов, подземные толчки могли ощущаться в Северо-Курильске.

Сейсмологи отмечают, что интенсивность колебаний в населенном пункте могла достигать 3−4 баллов. Информация о возможных последствиях и повреждениях не поступала.

Эпицентр сейсмического события находился примерно в 107 километрах к востоку от Северо-Курильска, очаг землетрясения залегал на глубине около 47 километров.

Ранее геологическая служба США проинформировала, что у западного побережья страны в районе штата Орегон было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.