У Северных Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5

У побережья Курильских островов в Сахалинской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. По данным специалистов, подземные толчки могли ощущаться в Северо-Курильске.
Сейсмологи отмечают, что интенсивность колебаний в населенном пункте могла достигать 3−4 баллов. Информация о возможных последствиях и повреждениях не поступала.
Эпицентр сейсмического события находился примерно в 107 километрах к востоку от Северо-Курильска, очаг землетрясения залегал на глубине около 47 километров.
Ранее геологическая служба США проинформировала, что у западного побережья страны в районе штата Орегон было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.