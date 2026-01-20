Студенты ТОГУ из Хабаровского края представят регион на турнире в Сочи

В четвертый раз в стенах Тихоокеанского государственного университета состоялся региональный этап соревнований «УниверЛига», в которых приняли участие 10 команд из высших и средне-специальных учебных заведений края. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Ранее команда ТОГУ уже прошла отбор на дальневосточном этапе «УниверЛиги» и представит Хабаровский край на Всероссийском фестивале студенческого спорта «АССК. ФЕСТ 2026» в Сочи.
Было принято решение о проведении регионального этапа соревнований, чтобы и другие студенческие спортивные клубы Хабаровского края смогли получить путевку в Сочи.
Студенты состязались в перетягивании каната, настольном теннисе, дартсе, эстафете ГТО. Им предстояло также блеснуть в интеллектуальном квизе. В качестве судей выступили преподаватели и тренеры различных учебных заведений.
— Для студентов такие соревнования это отличная возможность пообщаться и посостязаться с другими клубами страны, выехать за пределы нашего региона. Для студентов это мощный стимул, — отметил начальник отдела физического воспитания и спорта ТОГУ Михаил Кохановский.
Победителем в общекомандном зачете стал спортивный клуб Амурского государственного гуманитарно-педагогического университета из Комсомольска-на-Амуре «Гиперион». За заветную путевку им предстоит бороться на спортивных аренах с другими студенческими клубами России.