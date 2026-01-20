Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты ТОГУ из Хабаровского края представят регион на турнире в Сочи

«УниверЛига» — шанс для молодёжи съездить на Чёрное море.

Источник: Хабаровский край сегодня

В четвертый раз в стенах Тихоокеанского государственного университета состоялся региональный этап соревнований «УниверЛига», в которых приняли участие 10 команд из высших и средне-специальных учебных заведений края. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Ранее команда ТОГУ уже прошла отбор на дальневосточном этапе «УниверЛиги» и представит Хабаровский край на Всероссийском фестивале студенческого спорта «АССК. ФЕСТ 2026» в Сочи.

Было принято решение о проведении регионального этапа соревнований, чтобы и другие студенческие спортивные клубы Хабаровского края смогли получить путевку в Сочи.

Студенты состязались в перетягивании каната, настольном теннисе, дартсе, эстафете ГТО. Им предстояло также блеснуть в интеллектуальном квизе. В качестве судей выступили преподаватели и тренеры различных учебных заведений.

— Для студентов такие соревнования это отличная возможность пообщаться и посостязаться с другими клубами страны, выехать за пределы нашего региона. Для студентов это мощный стимул, — отметил начальник отдела физического воспитания и спорта ТОГУ Михаил Кохановский.

Победителем в общекомандном зачете стал спортивный клуб Амурского государственного гуманитарно-педагогического университета из Комсомольска-на-Амуре «Гиперион». За заветную путевку им предстоит бороться на спортивных аренах с другими студенческими клубами России.