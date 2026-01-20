Студенты ТОГУ из Хабаровского края представят регион на турнире в Сочи

В четвертый раз в стенах Тихоокеанского государственного университета состоялся региональный этап соревнований «УниверЛига», в которых приняли участие 10 команд из высших и средне-специальных учебных заведений края. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».