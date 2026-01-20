Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам до 14 лет запретили выезд в Казахстан по свидетельству

В России вступили в силу изменения в закон о въезде и выезде из России. Теперь для всех детей до 14 лет потребуется загранпаспорт, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Источник: Nur.kz

Изменения коснулись поездок в Казахстан, Беларусь, Абхазию, Южную Осетию и Кыргызстан. Ранее несовершеннолетние россияне могли путешествовать по свидетельству о рождении в эти страны. С 20 января 2024 года наличие загранпаспорта у ребенка до 14 лет стало обязательным для поездки по этим пяти направлениям.

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов объяснил, что свидетельство о рождении не содержит фотографии, что делает невозможным точное установление личности ребенка. Единый порядок выезда из страны введен для исключения случаев незаконного вывоза несовершеннолетних за границу и приведения процедуры в соответствие с современными стандартами пограничного контроля.

Наличие загранпаспорта требуется независимо от того, кто сопровождает ребенка. Дети, выехавшие по свидетельству о рождении до 20 января 2024 года, смогут вернуться в Россию по нему же, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше