Россиянам до 14 лет запретили выезд в Казахстан по свидетельству

Изменения коснулись поездок в Казахстан, Беларусь, Абхазию, Южную Осетию и Кыргызстан. Ранее несовершеннолетние россияне могли путешествовать по свидетельству о рождении в эти страны. С 20 января 2024 года наличие загранпаспорта у ребенка до 14 лет стало обязательным для поездки по этим пяти направлениям.
Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов объяснил, что свидетельство о рождении не содержит фотографии, что делает невозможным точное установление личности ребенка. Единый порядок выезда из страны введен для исключения случаев незаконного вывоза несовершеннолетних за границу и приведения процедуры в соответствие с современными стандартами пограничного контроля.
Наличие загранпаспорта требуется независимо от того, кто сопровождает ребенка. Дети, выехавшие по свидетельству о рождении до 20 января 2024 года, смогут вернуться в Россию по нему же, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.